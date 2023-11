Torino, Radonjic verso l'esclusione anche in Coppa Italia

Nelle ultime tre partite non è mai sceso in campo (contro la Juventus non era neppure in panchina) e lo stesso potrebbe ripetersi giovedì, quando ilIvan Juric ha deciso di usare il pugno duro contro il trequartista, dopo alcuni comportamenti che non gli sono piaciuti visti in settimana. Ora il tecnico sembra intenzionato a proseguire su questa linea.

Juve, UFFICIALE: lesione alla coscia per Weah, niente Fiorentina
Da Kean a Giroud: 'Perché io?'. La brutta moda di non accettare il cambio
La diarchia Inter-Juve non durerà: tutto gioca a favore di Inzaghi, Pioli deve rasserenare il Milan
Intermania, Lukaku e la Juve. Sfida sul mercato: la reazione del fratello di Thuram

Torino, Milinkovic-Savic verso la conferma in Coppa ItaliaGiovedì il Torino tornerà in campo nei sedicesimi di Coppa Italia dove affronterà il Frosinone: per la partita contro la formazione ciociara Ivan Juric sta preparando una serie di Leggi di più ⮕

Torino, Milinkovic-Savic: 'Coppa Italia nostro obiettivo, va affrontata come il campionato'Intervistato dai microfoni di Torino Channel al termine del match contro il Lecce, il portiere granata Vanja Milinkovic-Savic ha ciommentato: 'Sono tre punti di gruppo, di squadra. Ho visto cose belli Leggi di più ⮕

Perché Radonjic non gioca nel Torino: cosa sta succedendo con il serboIvan Radonjic è sceso in campo per l'ultima volta all'inizio di ottobre contro il Verona: poi solo panchine. Perché il serbo del Torino non gioca? Leggi di più ⮕

Genoa-Reggiana dove vederla: Mediaset o Rai? Canale tv, diretta streaming, formazioniRiparte la Coppa Italia Frecciarossa: a Marassi confronto fra ex Campioni del Mondo, Gilardino sfida Nesta. Leggi di più ⮕

Juve Next Gen-Torres, Coppa Italia Serie C: quando e dove si giocaDopo aver eliminato la Pro Vercelli nel primo turno i bianconeri sfideranno i sardi per l'accesso al terzo turno della kermesse tricolore di categoria Leggi di più ⮕

Toro, dopo la vittoria di Lecce c’è la Coppa Italia e il Frosinone da batterePer i granata di Juric torna la competizione nella quale non si sono mai spinti oltre i quarti di finale Leggi di più ⮕