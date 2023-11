La Roma si è consegnata all'Inter come neanche una squadra che lotta per la salvezza

Le numerose assenze non possono essere una valida giustificazione alla prestazione che la Roma ha offerto contro l'Inter. Questo è quanto scrive la“L’Inter è stata padrona del campo dall’inizio alla fine, ma è stato soprattutto nei primi minuti che ha creato pericoli seri alla Roma: una traversa di Calhanoglu con un tiro fantastico da sinistra (6’), una ribattuta di piede di Rui Patricio su conclusione ravvicinata di Thuram (15’).

senza Dybala, Pellegrini e Smalling, oltre a Spinazzola e Renato Sanches, i giallorossi sono oggettivamente inferiori. Non basta questo, però, a spiegare l’arrendevolezza della Roma, perché non è scritto da nessuna parte che una squadra rimaneggiata e meno forte debba consegnarsi in quel modo all’avversario; nemmeno chi lotta per la salvezza a volte lo fa

