Pichetto Fratin, triplicare la capacità di energia rinnovabile globale e raddoppiare il tasso di ...

«Un’azione ambiziosa per il clima è una azione equa, poiché riduce i rischi associati al riscaldamento globale, proteggendo i più vulnerabili dagli impatti peggior». Lo ha sottolineato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nella Plenaria di apertura della Pre-COP28 in corso ad Abu Dhabi.

In questo contesto, riteniamo che la COP28, attraverso il Global stocktake possa e debba dare indicazioni chiare, verso percorsi realistici che portino ad obbiettivi tangibili».

