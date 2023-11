Genoa-Reggiana dove vederla: Mediaset o Rai? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Riparte la Coppa Italia, il cui tabellone mette di fronte il Genoa di Alberto Gilardino e la Reggiana di Alessandro Nesta nei sedicesimi di finale.

Buon momento per il grifone, reduce dal successo in campionato contro la Salernitana che ha fatto risalire ulteriormente in classifica i rossoblu. Nel weekend, invece, i granata hanno battuto nettamente la Feralpisalò, dimostrando un ottimo stato di forma. Sarà confronto in panchina fra i due ex compagni di Nazionale e del Milan.Di seguito tutte le info del match: formazioni, orario e dove vederlo in tv e streaming.

Genoa, i tifosi rinnovano il gemellaggio con la Reggiana: 'In Coppa allo stadio assieme'La sfida di Coppa Italia tra Genoa e Reggiana, in programma a Marassi mercoledì alle 15, sarà l&39;occasione per rinnovare l&39;antico gemellaggio tra le due tifoserie. Con un comunicato Leggi di più ⮕

Paola Perego, quarant'anni in tv tra Rai e MediasetLa conduttrice festeggia in quarant'anni di carriera scendendo in pista a 'Ballando con le stelle', ma il suo curriculm parla di un successo che ha attraversato generazioni tra popolarità e ansia Leggi di più ⮕

Reggiana corsara in casa della Feralpisalò, finisce 3-0: gli highlightsColpo esterno della Reggiana che si è imposta per 3-0 sul campo della Feralpisalò. A decidere il risultato le reti realizzate da Antiste, Cigarini e Pieragnolo. Gli emiliani si portano così a quota Leggi di più ⮕

Reggiana, Pierangolo: 'Che emozione il primo gol fra i pro, c'era grande voglia di vincere'Il difensore della Reggiana Edoardo Pierangolo ha commentato il successo contro il FeralpiSalò e il primo gol realizzato nei professionisti: 'Segnare la prima rete è stata un’emozione unica - ripo Leggi di più ⮕

Cremonese-Cittadella dove vederla: Sky, Mediaset o Rai? Canale tv, diretta streaming, formazioniTorna la Coppa italia, in campo Cremonese e Cittadella: le informazioni su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro. Leggi di più ⮕

Bologna-Verona dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioniIl Bologna sfida il Verona nei sedicesimi di finale di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. Leggi di più ⮕