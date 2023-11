Torino, Milinkovic-Savic verso la conferma in Coppa Italia

sta preparando una serie di cambi, in modo da far rifiatare qualche suo titolare. Ma tra coloro che dovrebbero giocare anche in Coppa c'è il portiereè stato autore di alcuni buoni interventi che gli hanno permesso, in parte, di riscattare gli errori delle precedenti partite.

Milan, retroscena Giroud: dietro la furia per il cambio c'è anche il mercatoLa diarchia Inter-Juve non durerà: tutto gioca a favore di Inzaghi, Pioli deve rasserenare il MilanIntermania, Lukaku e la Juve. Sfida sul mercato: la reazione del fratello di ThuramLukaku è il passato, nessun interista lo vorrebbe al posto di ThuramAccedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti abbiamo inviato e in pochi secondi entrerai a far parte della community di Calciomercato.com.

Torino, Milinkovic-Savic: 'Coppa Italia nostro obiettivo, va affrontata come il campionato'Intervistato dai microfoni di Torino Channel al termine del match contro il Lecce, il portiere granata Vanja Milinkovic-Savic ha ciommentato: 'Sono tre punti di gruppo, di squadra. Ho visto cose belli Leggi di più ⮕

Lecce-Torino 0-1, le pagelle: Milinkovic-Savic si riscatta, Banda volenteroso ma fumosoRisultato finale: Lecce-Torino 0-1 Le pagelle del Lecce (di Marco Pieracci) Falcone 6 - Tempestiva l'uscita per anticipare Bellanova, il livello di impegno richiesto è minimo fino all'estemporaneo va Leggi di più ⮕

Juve Next Gen-Torres, Coppa Italia Serie C: quando e dove si giocaDopo aver eliminato la Pro Vercelli nel primo turno i bianconeri sfideranno i sardi per l'accesso al terzo turno della kermesse tricolore di categoria Leggi di più ⮕

Toro, dopo la vittoria di Lecce c’è la Coppa Italia e il Frosinone da batterePer i granata di Juric torna la competizione nella quale non si sono mai spinti oltre i quarti di finale Leggi di più ⮕

Milinkovic-Savic sul podio dei clean sheet in Europa: solo Bulka e Sommer meglio di luiIn questa stagione solo Marcin Bulka del Nizza (7) e Yann Sommer dell'Inter (6) hanno mantenuto più volte la porta inviolata rispetto a Vanja Milinkovic-Savic (5) tra i portieri nei cinque principali Leggi di più ⮕

Torino, Milinkovic-Savic: 'Se ognuno fa il suo lavoro i risultati arrivano. Guardiamo gara per gara'Il portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Lecce: 'Se ognuno di noi fa il lavoro suo, di solito il risultato per noi è pos Leggi di più ⮕