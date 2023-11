Inter, la partita non è stata condizionata dai fischi ma dalla superiorità nerazurra

Quella dell'Inter sulla Roma è stata una vittoria meritata, figlia della superiorità dei nerazzurri e non dell'atmosfera che si è creata a causa del ritorno di Lukaku. È quanto scrive laLa Roma ha tirato per la prima volta in porta al 66’, quando Cristante di testa ha impegnato Sommer; è rimasta l’unica conclusione dei giallorossi nello specchio.

Inzaghi

Thuram, un calcio a Lukaku: l'Inter gode ed è prima, affondata la RomaUn gol per cancellare definitivamente chi lo ha preceduto nel cuore dei tifosi dell'Inter prima di spezzarlo. Nel giorno dell'atteso rito... Leggi di più ⮕

Roma, niente conferenza per Mourinho. Le parole post-EL: 'Inter la più forte d'Italia, noi una piccola' VIDEOJosé Mourinho, squalificato, non farà la conferenza stampa della vigilia della sfida Inter-Roma, ma l&39;allenatore giallorosso aveva comunque anticipato la sfida nell&39;immediato post Leggi di più ⮕

Inter, Calhanoglu: 'Qui ho trovato una famiglia. La partita che mi rappresenta? Quella con il Porto'Nell&39;avvicinamento al match di questa sera tra Inter e Roma, Hakan Calhanoglu ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue dichiarazioni: L&39;INTER - "Sono al terzo anno all’Inter Leggi di più ⮕

Roma, Cristante: 'Bastava mezzo centimetro più in là, peccato. L'avevamo preparata così'Il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha parlato a Dazn dopo la sconfitta con l&39;Inter: "L&39;avevamo preparata così, per cercare di sbloccarla quando si sarebbe presentata l&39;occasione. Leggi di più ⮕

Inter, il destino si è compiuto: amico ed erede mettono da parte LukakuL&39;edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra sui tre uomini che ieri sera hanno indirizzato il match, in un modo o nell&39;altro. Inter - Roma è terminata 1- 0 e l&39;azione Leggi di più ⮕

