NBA, Magic Johnson diventa miliardario secondo Forbes: solo altri tre come lui

Secondo l’ultimo aggiornamento di Forbes, Magic Johnson è diventato il quarto sportivo a essere definito come un miliardario, unendosi a un club super esclusivo con Michael Jordan, LeBron James e Tiger Woods. Magic, 64 anni, ci è riuscito grazie al suo fiuto per gli investimenti fuori dal campo, anche se non sono mancati gli errori che gli avrebbero permesso di diventarlo molto prima

, almeno secondo la rivista Forbes. Lo storico magazine ha infatti dedicato un lungo articolo nel quale spiega che, per la precisione 1.2 miliardi. In questo modo Magic entra in un club super esclusivo, visto che, che ammontano solamente a 40 milioni di dollari complessivi (che diventano solo 110 considerando l’inflazione secondo i calcoli di Forbes).

, con una percentuale superiore a quella che avrebbero offerto a Michael Jordan cinque anni più tardi, un investimento che avrebbe fruttato a Magic una quantità quasi incalcolabile di denaro. Curiosamente, poi,, prima che il valore delle franchigie esplodesse (oggi quella quota da sola varrebbe 265 milioni di dollari); headtopics.com

il secondo rifiutando l’offerta dell’amico Guber e di Joe Lacob di entrare nel gruppo dei proprietari dei Golden State Warriors , sprecando così l’opportunità di avere una quota di una franchigia che ora vale 7.7 miliardi di dollari. Nonostante ciò, Magic è riuscito a raggiungere questo gigantesco risultato e ad aprire la strada a tanti altri sportivi, visto che

anche Shaquille O’Neal, Charles Barkley e Dwyane Wade lo hanno indicato come punto di riferimento e ispirazione per i loro business. "Dobbiamo tutti qualcosa a Magic", per usare le parole di Shaq. Da oggi, potete chiamarlo anche Mr. Billionaire.Cene nei migliori ristoranti, feste a tema, la compagnia di VIP assoluti e bagni di folla fuori dai negozi: come ogni anno Magic Johnson sta passando diversi giorni di vacanza sulla costiera amalfitana, godendosi le bellezze del nostro paese. headtopics.com

I risultati della notte NBA, 30 ottobre 2023: Clippers esagerati, Lakers ko con i Kings; Embiid formato MVP, Jokic c'èNBA - Tutti i risultati delle partite della NBA disputate nell'ultima notte. Leggi di più ⮕

NBA, le FOTO più belle della prima settimana di regular seasonLeggi su Sky Sport l'articolo NBA, le FOTO più belle della prima settimana di regular season Leggi di più ⮕

NBA, i risultati della notte: Phoenix batte Utah, Philadelphia, Washington e Minnesota alla prima vittoria stagionaleNBA - Kevin Durant brilla nella notte dei Phoenix Suns, mentre si avvia finalmente la ruota anche per I Philadelphia 76, i Washington Wizards e i Minnesota Timb Leggi di più ⮕

NBA, Nick Nurse torna a Toronto, l'accoglienza di Scottie Barnes è glacialeLe parole del giocatore sul suo ex allenatore hanno fatto rumore Leggi di più ⮕

NBA, risultati della notte: vincono Sixers e Suns, LaVine ne segna 51 ma perde a DetroitLeggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: vincono Sixers e Suns, LaVine ne segna 51 ma perde a Detroit Leggi di più ⮕

NBA, serata da record per Zach LaVine, ma Chicago perde comunque a DetroitLa guardia dei Bulls segna 51 punti, massimo in carriera Leggi di più ⮕