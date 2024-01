Protesta a Gerusalemme per nuove elezioni e critiche al premier

Il leader dell'opposizione bacchetta il premier:"Con Usa rapporti troppo importanti per trasformarli in pubblici litigi". Gutierres:"Inaccettabile rifiuto di soluzione a due Stati"Centinaia di persone si sono radunate fuori dalla residenza del presidente a Gerusalemme per una protesta che chiede nuove elezioni per sostituire il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

I manifestanti, riferisce 'The Times of Israel', tengono cartelli e striscioni, tra cui uno che recita:"Il grido delle madri: non sacrificheremo i nostri figli nella guerra per salvare la destra".Anche il leader dell'opposizione Yair Lapid bacchetta il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu per aver esibito in pubblico il disaccordo con gli Stati Uniti. I rapporti con Washington"sono troppo importanti per trasformarli in pubblici litigi al solo scopo di guadagno politico", ha scritto su X il capo dell'opposizione israeliana."Ho avuto molti scontri, alcuni difficili, con gli american





Adnkronos » / 🏆 8. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Centinaia di camerati si riuniscono davanti alla vecchia sede del MsiCentinaia di camerati si sono riuniti davanti alla vecchia sede del Msi per commemorare i camerati uccisi 46 anni fa

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Montecitorio, tensione davanti alla Camera per corteo studenti con fumogeniProtesta studenti, corteo non autorizzato a Roma

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Sciopero e protesta degli operatori Oepac a RomaGli operatori Oepac hanno organizzato uno sciopero e una protesta in piazza del Campidoglio a Roma. Durante un'assemblea con cooperative, sindacati e operatori, sono state discusse le criticità del servizio di assistenza ai bambini con disabilità nelle scuole di Roma Capitale. Le organizzazioni sindacali e cooperative hanno fatto il punto sulla sperimentazione del servizio.

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Manifestanti pro Gaza si radunano fuori dalla Casa BiancaCentinaia di manifestanti pro Gaza si sono radunati fuori dalla Casa Bianca per protesta. L'Egitto e la Cina chiedono il cessate il fuoco a Gaza e "uno Stato indipendente della Palestina". Il premier Netanyahu avverte: "Il conflitto durerà ancora molti mesi. Nessuno ci fermerà, né L'Aja né l'Asse del male". Save The Children riporta che oltre 10mila morti sono bambini

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

L'appello di Sara Netanyahu per il rilascio degli ostaggi a GazaLa moglie del premier israeliano Benjamin Netanyahu, Sara, scrive una lettera aperta a Papa Francesco per chiedere il rilascio di tutti gli ostaggi a Gaza.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Gaza, raid su campo profughi: si scava ancora tra le macerieLe luci e l'atmosfera di festa, a Gerusalemme, lasciano posto a silenzio e preghiere. Non ci sono code di pellegrini pronte a raccogliersi sulla pietr...

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »