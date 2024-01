Manifestanti pro Gaza si radunano fuori dalla Casa Bianca

Centinaia di manifestanti pro Gaza si sono radunati fuori dalla Casa Bianca per protesta. Tante le bandiere palestinesi fuori dalla residenza del presidente americano, a Camp David e i cori per chiedere il cessate il fuoco immediato. L'Egitto e la Cina chiedono il cessate il fuoco a Gaza e "uno Stato indipendente della Palestina". Il premier Netanyahu avverte: "Il conflitto durerà ancora molti mesi. Nessuno ci fermerà, né L'Aja né l'Asse del male".

Per il Wall Street Journal, Israele prepara un "attacco al confine con l'Egitto". Hezbollah: "Non abbiamo paura di una guerra con Israele". Media Usa: "Biden ha perso la pazienza con Netanyahu". Sabato unha provocato decine di morti. Il ministero della Sanità di Hamas riferisce di 60 vittime per gli intensi bombardamenti che hanno colpito soprattutto le zone del sud. Secondo l'ultimo drammatico bilancio, i morti palestinesi per gli attacchi nella Striscia dal 7 ottobre a oggi sono salite a 23.843. Save The Children riporta che oltre 10mila morti sono bambin





Gaza, agente diplomatico francese morto in un bombardamentoGuerra Israele, la diretta di oggi sabato 16 dicembre.

Consiglio sicurezza Onu approva la risoluzione sugli aiuti a GazaÈ stata una contrattazione dura, con un documento finale pesantemente rivisto rispetto alla bozza iniziale e che non ha accontentato Russia e Stati Uniti.

Israele ha usato le mega bombe Usa a sud di GazaIsraele ha bombardato aree in cui aveva spinto i civili di Gaza a fuggire dopo l'inizio dell'operazione di terra nella Striscia di Gaza, usando munizioni altamente distruttive che moltiplicano i rischi di vittime civili collaterali.

Rinviato il voto al Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla risoluzione a GazaÈ stato di nuovo rinviato il voto al Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla risoluzione a Gaza. Secondo quanto appreso dall'Afp, nell'ultima bozza sarebbe sparita la "fine immediata" dei combattimenti e sarebbe invece rimasta la richiesta di "misure urgenti per consentire immediatamente un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli e per creare le condizioni per una cessazione sostenibile delle ostilità". Intanto l'ambasciatrice degli Stati Uniti all'Onu Linda Thomas-Greenfield, ha fatto sapere che Washington era pronto "a sostenere la bozza così come era scritta". Il bilancio dei morti a Gaza ha raggiunto 20.057 vittime e 53.320 feriti dal 7 ottobre scorso. Lo ha annunciato il ministero della Salute palestinese sui propri profili social. Nelle ultime 48 ore, aggiunge la nota, nella Striscia di Gaza si sono registrate 390 vittime e 734 feriti

Le Nazioni Unite lanciano l’allarme per il rischio di carestia nella Striscia di GazaLe Nazioni Unite hanno lanciato l’allarme per il rischio di carestia nella Striscia di Gaza, mentre il Consiglio di sicurezza potrebbe approvare una risoluzione su un aumento degli aiuti umanitari. Leggi

Gaza, raid su campo profughi: si scava ancora tra le macerieLe luci e l'atmosfera di festa, a Gerusalemme, lasciano posto a silenzio e preghiere. Non ci sono code di pellegrini pronte a raccogliersi sulla pietr...

