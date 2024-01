Centinaia di camerati si riuniscono davanti alla vecchia sede del Msi

Con Comune e Regione Lazio che hanno deposto due corone d'alloro davanti alla vecchia sede del Msi di Acca Larentia, in serata -- sono stati centinaia i camerati che si sono presentati davanti ai locali del Tuscolano per ricordare i camerati Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, uccisi 46 anni fa da un’organizzazione terroristica di estrema sinistra.

A partire dalle 18:00 i nostalgici, appartenenti a formazioni neofasciste, hanno intonato il presente con il saluto romano davanti a quella che nel 1978 era la sede del Movimento Sociale Italiano. Non una novità: i saluti romani sono scenografia di ogni commemorazione del 7 gennaio. AncheDa quanto si apprende un’informativa della digos verrà inviata in procura a Roma in relazione ai fatti accaduti davanti all’ex sede dell’Msi di via Acca Larentia. L’informativa sarà poi all’esame dei magistrati che valuteranno come procedere. Immagini che hanno smosso soprattutto il centrosinistr





Cerimonia per ricordare i missini uccisi nel 1978Questa mattina si è svolta una cerimonia per ricordare Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, tre giovani missini uccisi nel 1978. La cerimonia ha avuto luogo nella vecchia sede Msi di Acca Larentia al Tuscolano.

