Sciopero e protesta degli operatori Oepac a Roma

Lo sciopero e la protesta in piazza del Campidoglio da parte degli operatori Oepac, in Sala della Protomoteca si è svolta un'assemblea con cooperative, sindacati e operatori. Una riunione che, secondo gli organizzatori, ha visto circa 300 persone ritrovarsi per discutere delle criticità del servizio di assistenza che viene fornito ai bambini con disabilità nelle scuole di Roma Capitale.

Fp-Cgil, Uil-Fpl, Agci Solidarietà, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e Forum del Terzo Settore Lazio hanno fatto il punto rispetto alla sperimentazione del servizio, che dallo scorso anno viene effettuato tramite accreditamento da parte delle cooperative (circa 50 in tutta Roma), con le famiglie che sono libere di scegliere da chi ricevere il servizi





