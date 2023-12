L'appello di Sara Netanyahu per il rilascio degli ostaggi a Gaza

L'appello in una lettera accorata in cui si richiede il rilascio incondizionato di tutti i rapiti. Il primo ministro israeliano:"La guerra? Durerà a lungo"La moglie del premier israeliano Benjamin Netanyahu, Sara, scrive una lettera aperta a Papa Francesco per chiedere il rilascio di tutti gli ostaggi a Gaza . Nella missiva, di cui dà notizia il Times of Israel, chiede il suo"intervento personale" nella difficile situazione dei 129 ostaggi, rapiti il 7 ottobre da Hamas.

"Santità, chiedo il suo intervento personale in questa questione. Per favore usate la vostra influenza per chiedere il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi senza indugio", scrive il quotidiano israeliano. “Per favore chiedete anche alla Croce Rossa di visitare tutti gli ostaggi e di consegnare loro medicinali vitali. Il vostro intervento potrebbe salvare vite preziose”. La moglie di Netanyahu evidenzia in particolare la difficile situazione della 25enne Noa Argamani, il cui volto è stato immortalato in strazianti riprese vide





Netanyahu: gli accordi di Oslo un errore, Anp non può controllare Gaza

Erdogan: Netanyahu sarà processato come criminale di guerra
Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha chiesto nuovamente che Israele sia ritenuto responsabile a livello internazionale per gli attacchi nella Striscia di Gaza e ha affermato che il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, sarà «processato come criminale di guerra».

Striscia di Gaza, la tregua può essere prolungata Biden preme e anche Netanyahu non lo esclude

Gaza, agente diplomatico francese morto in un bombardamento

Rinviato il voto al Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla risoluzione a Gaza
È stato di nuovo rinviato il voto al Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla risoluzione a Gaza. Secondo quanto appreso dall'Afp, nell'ultima bozza sarebbe sparita la "fine immediata" dei combattimenti e sarebbe invece rimasta la richiesta di "misure urgenti per consentire immediatamente un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli e per creare le condizioni per una cessazione sostenibile delle ostilità". Intanto l'ambasciatrice degli Stati Uniti all'Onu Linda Thomas-Greenfield, ha fatto sapere che Washington era pronto "a sostenere la bozza così come era scritta". Il bilancio dei morti a Gaza ha raggiunto 20.057 vittime e 53.320 feriti dal 7 ottobre scorso. Lo ha annunciato il ministero della Salute palestinese sui propri profili social. Nelle ultime 48 ore, aggiunge la nota, nella Striscia di Gaza si sono registrate 390 vittime e 734 feriti

Consiglio sicurezza Onu approva la risoluzione sugli aiuti a Gaza
È stata una contrattazione dura, con un documento finale pesantemente rivisto rispetto alla bozza iniziale e che non ha accontentato Russia e Stati Uniti.

