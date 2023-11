Nuove tutele per le Forze dell'ordine e misure di contrasto alla criminalità

Tra le norme più importanti: più tutele per le Forze dell'ordine oggetto di violenza o lesioni, l'introduzione di un nuovo reato per punire chi partecipa e organizza rivolte nelle carceri, il contrasto alle occupazioni abusive con procedure lampo per la liberazione degli immobili, la stretta alle truffe nei confronti degli anziani, misure specifiche anti-borseggio e anti-accattonaggio dei minori.

in conferenza stampa, sulle tutele per le Forze dell'ordine ha dichiarato: “Stiamo facendo in modo che ci sia una inversione diche si è determinata negli anni rispetto al depauperamento degli organici del personale e del suo ringiovanimento. Per troppi anni la questione degli organici delle forze di polizia è stato visto come un fattore di spesa, noi lo abbiamo reso un fattore d'investimento

MEDİASETTGCOM24: Nuove tutele per le forze dell'ordine e contrasto alle occupazioni abusiveIl governo italiano ha introdotto nuove misure per garantire maggiori tutele alle forze dell'ordine oggetto di violenza o lesioni e per contrastare le occupazioni abusive . Gli agenti di pubblica sicurezza potranno detenere un'arma da fuoco privata senza ulteriore licenza. Sono previsti aggravamenti di pena per i reati commessi contro gli agenti di pubblica sicurezza e per le lesioni cagionate nei loro confronti. Inoltre, è aumentata la pena per chi imbratta beni in uso alle forze di polizia o ad altri soggetti pubblici con la finalità di ledere il prestigio o il decoro dell'istituzione.

ADNKRONOS: Nuove tutele per le forze dell'ordine con l'introduzione del reato per punire chi partecipa o organizza rivolte nelle carceriVia libera del Consiglio dei ministri oggi a un nuovo 'pacchetto sicurezza'. Le misure che hanno ottenuto il disco verde - a poche ore dall'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri competenti con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico - sono le norme che introducono più tutele per le forze dell'ordine, oggetto di violenza o lesioni, occupazioni abusive con procedure 'lampo' per la liberazione degli immobili, anti-borseggio e anti-accattonaggio dei minori" scrive su X la presidente del Consiglio. Nel pacchetto sicurezza è introdotto un nuovo delitto, perseguibile a querela della persona offesa, che punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chi, con violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile altrui o comunque impedisce il rientro nell’immobile del proprietario o di colui che lo deteneva.

AGENZİA_ANSA: Cosa prevede il pacchetto sicurezzaDasl contrasto alle occupazioni abusive , al nuovo reato contro le rivolte nelle carceri: ecco cosa prevede il pacchetto sicurezza varato dal governo. ANSA

