Forze di difesa israeliane invitano i terroristi di Hamas a arrendersi nell'ospedale di Gaza

Le Forze di difesa israeliane (Idf), su Telegram, hanno invitato "tutti i terroristi di Hamas presenti nell'ospedale ad arrendersi". Immediata la reazione di Hamas: "All'interno del complesso ci sono 1.500 membri del personale medico e circa 7.000 sfollati. Facciamo appello a tutti i Paesi affinché intraprendano azioni urgenti per salvare i pazienti". L'esercito israeliano è entrato nell'ospedale al-Shifa di Gaza per un'operazione militare "mirata" in un'area "specifica" della struttura.

Le Forze di difesa israeliane (Idf), su Telegram, hanno invitato "tutti i terroristi di Hamas presenti nell'ospedale ad arrendersi" (Dei pochi dettagli che per ora si conoscono sul blitz, arrivato dopo settimane di assedio a Gaza, si sa che sono stati impegnati oltre 100 soldati israeliani, secondo quanto riferisce lacitando un testimone. Carri armati israeliani e bulldozer si trovano nel campus dell'ospedale, avrebbe poi segnalato un medico della struttura, a

İLGİORNALE: Guerra Israele-Hamas, truppe delle Idf nel parlamento di Gaza CityLa guerra tra Israele e Hamas è giunta al 39esimo giorno. Il portavoce militare ha fatto sapere che, tra aviazione e truppe di terra, le Idf hanno effettuato '4.300 attacchi. ➡️

HUFFPOSTITALİA: Hamas non controlla più Gaza, l'Idf ha preso il ParlamentoLo scontro tra miliziani e esercito israeliano è totale

İLGİORNALE: Soldati delle Idf nel comando di polizia di GazaHamas accusa Israele di rimandare le trattative sugli ostaggi e pubblica il video di una soldatessa rapita

İLMESSAGGEROİT: Israele prende il parlamento di Gaza, «Hamas faccia evacuare gli ospedali»di Mauro Evangelisti Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, uno dei falchi del...

AGENZİA_ANSA: Una bimba americana fra gli ostaggi di Hamas a GazaGUERRA IN MEDIO ORIENTE | Ostaggio di Hamas nei tunnel di Gaza a tre anni e senza genitori, uccisi dagli stessi terroristi. La vicenda è emersa in una telefonata tra Joe Biden e l'Emiro del Qatar sceicco Tamim bin Hamad al-Thani ANSA

ADNKRONOS: Blitz israeliano all'ospedale al-Shifa di Gaza CityLe forze di difesa israeliane hanno effettuato un blitz mirato all'ospedale al-Shifa di Gaza City, sulla base di informazioni di intelligence. Hamas accusa gli Usa di aver dato il via libera a Israele per un nuovo massacro. Le Idf spiegano che l'operazione è finalizzata a sconfiggere Hamas e salvare gli ostaggi.

