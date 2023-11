Nuove tutele per le forze dell'ordine e contrasto alle occupazioni abusive

Tra queste, spiegano fonti di Palazzo Chigi, ci sono maggiori tutele per le forze dell'ordine oggetto di violenza o lesioni e il contrasto alle occupazioni abusive con procedure lampo per la liberazione degli immobili. Inoltre, gli agenti di pubblica sicurezza, già autorizzati al porto di un'arma da fuoco di servizio, potranno detenere senza ulteriore licenza un'arma da fuoco privata diversa da quella di ordinanza.

È introdotto un aggravamento di pena nei casi in cui i reati di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale siano commessi contro agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Previsto anche un aggravamento di pena per le lesioni cagionate nei loro confronti. È aumentata la pena per chi imbratta beni mobili o immobili in uso alle Forze di polizia o ad altri soggetti pubblici, se il fatto è commesso con la finalità di ledere il prestigio o il decoro dell'istituzione. Gli agenti di pubblica sicurezza possono detenere un'arma da fuoco privata, diversa da quella di ordinanza, senza ulteriore licenz

SKYTG24: Cerimonia "Star Revelation Italia" al Teatro Grande di BresciaSono tredici i ristoranti italiani che nel 2024 hanno le ambite 3 Stelle Michelin, cinque i nuovi due Stelle e 26 i ristoranti che ottengono il riconoscimento "una stella Michelin". Sono tredici, poi, i ristoranti che fanno ingresso nella lista "Stella verde Michelin". In totale, i ristoranti stellati presenti nella guida sono 395. Tra le 33 novità, sono 11 gli chef con età uguale o inferiore ai 35 anni, il rating - arrivato alla 69esima edizione - che assegna le ambite stelle ai ristoranti della Penisola delineando di anno in anno il firmamento dell'alta cucina.

REPUBBLİCA: 12 nuove Stelle verdi assegnate dalla Guida Michelin 2024 in ItaliaLa Guida Michelin 2024 ha assegnato 12 nuove Stelle verdi in Italia. Questo riconoscimento viene dato ai ristoratori che si distinguono per attenzione e rispetto alla sostenibilità e all'ambiente sia nel menù sia nell'approccio generale al lavoro.

REPUBBLİCA: Sorprese nella guida Michelin: nuove stelle per ristoranti italianiLa guida Michelin italiana annuncia nuove stelle per ristoranti italiani, inclusi Atelier Moessmer a Brunico e Quattro Passi a Nerano. Norbert Niederkofer e Fabrizio Mellino ricevono tre stelle ciascuno.

İLGİORNALE: Prova su strada delle nuove Peugeot e-308 ed e-208 sulla Costa BravaAbbiamo testato in anteprima le nuove Peugeot e-308 ed e-208, le versioni elettriche di due modelli di successo, sulle strade della Costa Brava. Scopri le loro caratteristiche e prestazioni.

İLGİORNALE: Nuove evidenze scientifiche sullo spettro autistico in ItaliaLe ultime evidenze scientifiche emerse dal workshop Italy at INSAR aprono la strada a un salto di qualità nel modo in cui si affronta questa condizione complessa. La diffusione dei disturbi dello spettro autistico in Italia è in aumento e l'autismo rimane un oggetto misterioso nonostante gli sforzi della comunità medica e scientifica.

CORRİERE: Nuove misure di sicurezza approvate in ItaliaIl Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo pacchetto di misure di sicurezza che riguardano occupazioni, misure antiterrorismo, accattonaggio, truffe agli anziani e aggressioni alle forze dell'ordine. Le nuove norme includono anche la possibilità per gli agenti di polizia di portare una seconda arma da fuoco .

