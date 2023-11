Esercito israeliano distrugge deposito armi delle forze navali di Hamas

L'esercito israeliano ha distrutto un deposito di armi delle forze navali di Hamas nel campo al-Shati di Gaza City. Nella struttura sono state trovate attrezzature subacquee, armi da fuoco e ordigni esplosivi. Inoltre, i paracadutisti israeliani hanno individuato altri depositi di armi nel nord della Striscia di Gaza durante uno scontro a fuoco con i miliziani di Hamas.

SKYTG24: Forze di difesa israeliane invitano i terroristi di Hamas a arrendersi nell'ospedale di GazaLe Forze di difesa israeliane (Idf), su Telegram, hanno invitato "tutti i terroristi di Hamas presenti nell'ospedale ad arrendersi". Immediata la reazione di Hamas : "All'interno del complesso ci sono 1.500 membri del personale medico e circa 7.000 sfollati. Facciamo appello a tutti i Paesi affinché intraprendano azioni urgenti per salvare i pazienti"

MEDİASETTGCOM24: L'esercito israeliano fa saltare in aria il palazzo del Parlamento di Hamas a GazaL'esercito israeliano ha fatto saltare in aria il palazzo del Parlamento di Hamas a Gaza, conquistato da pochi giorni, secondo quanto riferisce il sito Ynet. I negoziati mediati dal Qatar tra Hamas e Israele per il rilascio degli ostaggi "sono entrati in crisi".

AGENZİA_ANSA: L'esercito di Israele entra nell'ospedale al Shifa, Hamas: 'Un crimine contro l'umanità'GUERRA IN MEDIO ORIENTE | L'esercito israeliano è entrato nell'ospedale al Shifa di Gaza nella notte per un'operazione 'mirata in un'area specifica' della struttura. Testimoni hanno visto carri armati nel campus, Hamas accusa: 'è un nuovo crimine contro l'umanità'. L'Onu: 'Ieri morti 40 pazienti ad al Shifa'. ANSA

SOLE24ORE: L'esercito israeliano continua l'operazione allo ShifaL'esercito israeliano ha annunciato di continuare l'operazione contro Hamas nell'ospedale Shifa di Gaza City , trovando mezzi da combattimento e materiale militare di Hamas . I negoziati per la liberazione degli ostaggi si sono bloccati a causa delle richieste di Hamas .

ADNKRONOS: Blitz israeliano all'ospedale al-Shifa di Gaza CityLe forze di difesa israeliane hanno effettuato un blitz mirato all'ospedale al-Shifa di Gaza City , sulla base di informazioni di intelligence. Hamas accusa gli Usa di aver dato il via libera a Israele per un nuovo massacro. Le Idf spiegano che l'operazione è finalizzata a sconfiggere Hamas e salvare gli ostaggi.

HUFFPOSTITALİA: Riforma dell'esercito italiano per fronteggiare situazioni di guerraIl ministero della Difesa sta lavorando a una riforma per rendere l'esercito italiano pienamente in grado di difendere il Paese in caso di attacco o guerra. Gli scenari attuali, come la guerra in Ucraina, hanno imposto una riflessione sulla necessità di prepararsi a situazioni novecentesche. Ciò richiede più reclute e la creazione di una riserva per i conflitti.

