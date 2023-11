Nuove tutele per le forze dell'ordine con l'introduzione del reato per punire chi partecipa o organizza rivolte nelle carceri. Via libera del Consiglio dei ministri oggi a un nuovo 'pacchetto sicurezza'.

Le misure che hanno ottenuto il disco verde - a poche ore dall'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri competenti con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico - sono le norme che introducono più tutele per le forze dell'ordine, oggetto di violenza o lesioni, occupazioni abusive con procedure 'lampo' per la liberazione degli immobili, anti-borseggio e anti-accattonaggio dei minori" scrive su X la presidente del Consiglio. Nel pacchetto sicurezza è introdotto un nuovo delitto, perseguibile a querela della persona offesa, che punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chi, con violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile altrui o comunque impedisce il rientro nell’immobile del proprietario o di colui che lo deteneva

MEDİASETTGCOM24: Nuove tutele per le forze dell'ordine e contrasto alle occupazioni abusiveIl governo italiano ha introdotto nuove misure per garantire maggiori tutele alle forze dell'ordine oggetto di violenza o lesioni e per contrastare le occupazioni abusive . Gli agenti di pubblica sicurezza potranno detenere un'arma da fuoco privata senza ulteriore licenza. Sono previsti aggravamenti di pena per i reati commessi contro gli agenti di pubblica sicurezza e per le lesioni cagionate nei loro confronti. Inoltre, è aumentata la pena per chi imbratta beni in uso alle forze di polizia o ad altri soggetti pubblici con la finalità di ledere il prestigio o il decoro dell'istituzione.

HUFFPOSTITALİA: Vietare la carne coltivata: la battaglia del governo di Giorgia MeloniIl governo di Giorgia Meloni sta lottando per vietare la produzione e il commercio di carne coltivata, nonostante sia già vietata. Questa settimana la legge sarà approvata definitivamente alla Camera.

LİBERO_OFFİCİAL: Il consiglio d’Europa avverte l’Italia sul piano di spostare i migranti in AlbaniaIl consiglio d’Europa avverte l’Italia che il piano per spostare in Albania la gestione di 39mila migranti l’anno solleva preoccupazioni in materia di diritti umani. La sinistra italiana condivide le preoccupazioni. Il governo presenterà l'accordo alla Camera e si voteranno le risoluzioni dei diversi schieramenti.

İLGİORNALE: Prova su strada delle nuove Peugeot e-308 ed e-208 sulla Costa BravaAbbiamo testato in anteprima le nuove Peugeot e-308 ed e-208, le versioni elettriche di due modelli di successo, sulle strade della Costa Brava. Scopri le loro caratteristiche e prestazioni.

İLGİORNALE: Nuove evidenze scientifiche sullo spettro autistico in ItaliaLe ultime evidenze scientifiche emerse dal workshop Italy at INSAR aprono la strada a un salto di qualità nel modo in cui si affronta questa condizione complessa. La diffusione dei disturbi dello spettro autistico in Italia è in aumento e l'autismo rimane un oggetto misterioso nonostante gli sforzi della comunità medica e scientifica.

REPUBBLİCA: Sorprese nella guida Michelin: nuove stelle per ristoranti italianiLa guida Michelin italiana annuncia nuove stelle per ristoranti italiani, inclusi Atelier Moessmer a Brunico e Quattro Passi a Nerano. Norbert Niederkofer e Fabrizio Mellino ricevono tre stelle ciascuno.

