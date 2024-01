Nuove regole per gli influencer sui social network

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito le nuove regole per coloro che lavorano sui social network. Sono state pubblicate le nuove linee guida sugli influencer, già approvate il 10 gennaio, destinate a obbligarli al rispetto del 'Testo unico sui servizi di media audiovisivi', in particolare delle norme su trasparenza e correttezza dell'informazione, tutela dei minori e diritti della persona, trasparenza in materia di comunicazioni commerciali e product placement.





Nuove linee guida per gli influencer in ItaliaLe norme sono indirizzate a chi raggiunge almeno 1 milione di followers sulle varie piattaforme e ha superato - su almeno una piattaforma o social media - un valore di engagement rate medio pari o superiore al 2%.

