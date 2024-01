Rafa Leao si racconta: 'Sono orgoglioso di far parte del Milan'

Rafa Leao si è raccontato a Sky, toccando diversi temi, concentrandosi sul suo percorso di crescita da quando è arrivato al Milan. 'Dico alle persone di non arrendersi mai. Cinque anni fa ero un bambino, giocavo in Francia e oggi sono al Milan in uno dei club migliori del mondo. Entrare a San Siro con la palla e indossare la maglia del Milan è sempre una gioia'. 'Sono molte importanti per me, mi diverto sempre perché sono passioni che ho sempre coltivato nel tempo.

Amo cantare, ma è una cosa che sto facendo da poco, con la quarantena ho iniziato a provare e mi sono sentito a mio agio, poi sono un ragazzo che non parla molto alle volte, quindi mi piace esprimermi cantando. Il calcio è stato da sempre nel mio destino, fin da quando ero bambino sognavo di diventare calciatore, e sono orgoglioso di farlo nel club più importante del mondo'. 'Sono ancora giovane, ma se mi guardo indietro e penso a ciò che ho fatto sono content





Leao, la delusione del Milan: gol e assist in caloIl rendimento di Leao è in calo con il Milan, nonostante un inizio promettente con gol e assist. La squadra si aspettava di più dal giocatore dopo il rinnovo del contratto e la consegna della maglia numero 10.

Leao, tre gol come Tomori e tre mesi di digiuno. Viaggio nelle fatiche di RafaIn campionato il portoghese ha segnato come il difensore inglese e come Jovic e Okafor, che messi assieme non arrivano al suo minutaggio. Ultima rete il 23 settembre, poi solo assist e troppo nervosismo

Atalanta-Milan, Pioli: 'Leao ci sarà? Lo valutiamo dopo l'allenamento'Le parole in conferenza stampa

Newcastle-Milan 1-2, pagelle: Chukwueze decisivo, Maignan miracoloso. Leao a strappi, male Loftus-CheekCHAMPIONS LEAGUE - I promossi e i bocciati della sfida disputata a St. James Park.

Le pagelle di Milan-Sassuolo 1-0: tassa Pulisic , Bennacer il migliore in campo. Leao irriconoscibile, disastro BajramiSERIE A - I voti ai protagonisti di Milan-Sassuolo 1-0 con le pagelle della partita: il migliore è il centrocampista rossonero, autore di un'ottima gara per qua

Incendi record nel 2023: 400 milioni di ettari di foreste distruttiNel 2023 gli incendi hanno distrutto quasi 400 milioni di ettari di foreste, provocato la morte di oltre 250 persone ed emesso 6,5 miliardi di tonnellate di anidride carbonica (CO2). Il continente americano ha vissuto una stagione di incendi boschivi da record, con quasi 80 milioni di ettari bruciati al 23 dicembre. Sono dieci milioni di ettari in più rispetto alla media annuale del periodo 2012-2022, secondo il Global wildfire information system (Gwis). Il motivo di questa impennata è il Canada, dove sono andati in fumo 18 milioni di ettari. Gli incendi – che sono alimentati dalle condizioni meteorologiche più calde e secche causate dal cambiamento climatico – sono "incontrollabili" e "i sistemi di estinzione si sono dimostrati inefficaci", spiega la geografa Pauline Vilain-Carlotti. Gli sforzi dovrebbero quindi concentrarsi sulla prevenzione piuttosto che sulla cura.Novantasette morti e 31 dispersi negli incendi alle Hawaii dello scorso agosto, 34 morti in Algeria, almeno 26 in Grecia

