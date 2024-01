L'onda Trump e la stanchezza del popolo americano

Sulla situazione internazionale, incentrata sulle primarie americane e l’eventuale vittoria di Donald Trump, abbiamo intervistato l’ambasciatore Pietro Massolo, presidente dell’Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) Ambasciatore, si può dire che l’onda Trump indica anche una certa stanchezza nel popolo americano in relazione al ruolo storico di poliziotto del mondo. I segnali si registrano da tempo, ma diventano sempre più evidenti.

Non è da oggi che l’America è sulla via del ripiegamento. Questo è dovuto sia ad una globalizzazione mal gestita che ha lasciato fuori al freddo strati rilevanti di popolazione anche negli Usa, moltiplicando la pressione sulle amministrazioni che si sono succedute: occupiamoci degli affari di casa e del ceto medio impoverito, più che andare in giro a fare il poliziotto del mondo. È la ragione per cui Trump vinse la prima volta e si ripropone oggi. Con buona pace di chi diceva che il covid ha sconfitto il populism





