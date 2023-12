La Corte Suprema respinge la richiesta di esaminare l'immunità di Trump

La Corte Suprema regala a Donald Trump una vittoria respingendo la richiesta del procuratore speciale, Jack Smith, di esaminare in via di urgenza il nodo dell'immunità dell'ex presidente. La bocciatura è un regalo per la campagna del tycoon, messa alle strette da nuove rivelazioni shock sui tentativi di interferenze sul voto del 2020 da parte dello stesso Trump che avrebbe fatto pressioni su due funzionari del Michigan affinché non certificassero il risultato delle elezioni.

L’impatto sulla campagna elettorale I saggi americani hanno respinto la richiesta di procedura d'urgenza di Smith sul nodo dell'immunità presidenziale rivendicata dall'ex presidente nel procedimento per l'assalto al Congresso senza spiegazione e senza dissenso pubblico. Una decisione con la quale la Corte Suprema ha indicato che lascerà alle corti d'appello la prima valutazione, in una decisione che rischia di allungare i tempi dei processi all'ex presidente e, quindi, di avere un impatto sulla campagna elettoral





TgLa7 » / 🏆 25. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Trump II sarà diverso da Trump I. E molto peggioNel 2016 era un personaggio balzano senza grandi sostegni, oggi intorno a lui si consolida un progetto autoritario basato sulla destra radicale. Aggrappati a S…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

La Corte di giustizia UE si pronuncerà sul caso SuperlegaLa Corte di giustizia UE si pronuncerà sul caso Superlega e dirà se la posizione dominante di Fifa e Uefa è legittima o meno.

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

La Corte di Giustizia Europea certifica l'abuso di potere di Uefa e FifaLa Corte di Giustizia Europea ha certificato l'abuso di posizione dominante da parte di Uefa e Fifa nel calcio europeo. Questo apre la strada a competizioni parallele come la Superlega.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Superlega, la clamorosa decisione della Corte europea: cosa succede oraLe scelte dei club e delle federazioni, le reazioni e come può cambiare il calcio moderno: tutti i dettagli di una sentenza storica

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Reazioni del mondo del calcio alla sentenza della Corte UEEcco le reazioni del mondo del calcio dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'UE in tema di Superlega. Commenti e reazioni a una sentenza che potrebbe cambiare per sempre il mondo del calcio.

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Se vince Trump. Ventiquattro articoli terrorizzati e terrorizzantiThe Atlantic dedica un numero intero alla prospettiva di un ritorno di The Donald alla Casa Bianca. Deriva autocratica, uscita dalla Nato, persecuzione degli a…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »