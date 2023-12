Incendi record nel 2023: 400 milioni di ettari di foreste distrutti

Nel 2023 gli incendi hanno distrutto quasi 400 milioni di ettari di foreste, provocato la morte di oltre 250 persone ed emesso 6,5 miliardi di tonnellate di anidride carbonica (CO2). Il continente americano ha vissuto una stagione di incendi boschivi da record, con quasi 80 milioni di ettari bruciati al 23 dicembre. Sono dieci milioni di ettari in più rispetto alla media annuale del periodo 2012-2022, secondo il Global wildfire information system (Gwis).

Il motivo di questa impennata è il Canada, dove sono andati in fumo 18 milioni di ettari. Gli incendi – che sono alimentati dalle condizioni meteorologiche più calde e secche causate dal cambiamento climatico – sono “incontrollabili” e “i sistemi di estinzione si sono dimostrati inefficaci”, spiega la geografa Pauline Vilain-Carlotti. Gli sforzi dovrebbero quindi concentrarsi sulla prevenzione piuttosto che sulla cura.Novantasette morti e 31 dispersi negli incendi alle Hawaii dello scorso agosto, 34 morti in Algeria, almeno 26 in Greci





