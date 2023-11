Il nuovo format della Champions League: più ricavi ma meno comprensibile?

, per parlare della nuova Champions League, con il format che partirà dalla prossima stagione:"L'obiettivo del nuovo format è per avere circa 5 miliardi di entroiti rispetto ai 3.5 di adesso per garantire più soldi alle 36 partecipanti, ma è un sistema da comprendere ancora. Un girone unico con otto match di sola andata, che dovevano essere 10, in base al ranking con una classifica in cui le prime otto agli ottavi di finale e le altre si affronteranno una specie di playoff.

L'idea di avere tanti match in più può essere una soluzione per aumentare i ricavi, credo che sia la via di mezzo con l'attuale formula e la Superlega, ma in questa l'obiettivo era aumentare le partite solo tra i grandi club. Le sfide che possono richiamare il pubblico internazionale sono poche e vedremo se l'obiettivo sarà raggiunto quando saranno dichiarati i criteri di ripartizione dei ricavi. Per me la formula non so quanto sia comprensibile dai tifosi nella sua illogicit

:

CORSPORT: Champions League: Conegliano soffre ma espugna StoccardaLa formazione di Santarelli va sotto nel primo set poi si scuote e si impone 1-3 (25-21,19-25,20-25,18-25 ) conquistando la seconda vittoria in altrettante partite nella Pool D

Fonte: CorSport | Leggi di più »

CORSPORT: Champions League femminile: Roma pareggia 2-2 con il Bayern MonacoLa Roma di Alessandro Specchia pareggia 2-2 in rimonta con il Bayern Monaco nella prima giornata del Gruppo C della Champions League femminile.

Fonte: CorSport | Leggi di più »

TUTTOSPORT: Champions League: Conegliano deve soffrire un set per battere StoccardaNella seconda giornata della Pool D le pantere soffrono la verve iniziale delle padrone di casa poi, strigliate da Santarelli, si rimettono in moto e si impongono 1-3 (25-21,19-25,20-25,18-25 )

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

TUTTOSPORT: Champions League: Antropova trascina Scandicci sul campo del VasasL'azzurra mette a segno 28 punti e permette alla squadra di Barbolini di imporsi 0-3 (18-25, 18-25, 22-25) e di portarsi a 6 punti nella classifica della Pool D

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

İLFOGLİO_İT: La Saudi Pro League in costante indebolimento dopo il calciomercato estivoDopo un'estate di grande attenzione mediatica, la Saudi Pro League sta perdendo interesse sia in Europa che in Arabia Saudita. La liquidità del fondo Pif non è sufficiente per competere con i club europei.

Fonte: ilfoglio_it | Leggi di più »

EUROSPORT_IT: Il Napoli annuncia l'arrivo di Walter Mazzarri come nuovo allenatoreIl Napoli ha ufficializzato l'accordo con il tecnico toscano Walter Mazzarri per rimpiazzare Rudi Garcia. Mazzarri ha già allenato il Napoli tra il 2009 e il 2013, vincendo una Coppa Italia e raggiungendo gli ottavi di Champions League .

Fonte: Eurosport_IT | Leggi di più »