La Saudi Pro League in costante indebolimento dopo il calciomercato estivo

Poco pubblico e seguito modesto. Come sta andando la Saudi Pro League dopo il sontuoso calciomercato estivo Potreste non esservene neanche accorti, perché in fin dei conti era la normalità fino all’altroieri, ma è probabile che non sentiate parlare del calcio degli sceicchi da settimane.

Dopo un’estate in cui la Saudi Pro League ha intasato le pagine sportive dei quotidiani di tutto il mondo, sembra infatti che dalla conclusione del mercato l’attrazione verso il campionato del Golfo sia in costante indebolimento. Tanto nel vecchio continente, dove i dati televisivi testimoniano una modesta curiosità iniziale trasformatasi rapidamente in disinteresse, quanto nello stesso regno, dove il silenzio di stadi deserti racconta le difficoltà iniziali con cui è partito questo processo. Come prevedibile, la liquidità del fondo Pif non può bastare, da sola, per colmare la distanza che separava il movimento calcistico locale dai competitor europei che sta ambiziosamente sfidand

