L'improvviso "restyling" della città, con la sparizione di accampamenti di homeless, ha provocato ironia, sarcasmo e indignazione sui media americani: l'occasione è la conferenza internazionale dell'associazione Asia-Pacifico (Apec), con il bilaterale tra Biden e Xi. Ironia, sarcasmo, o indignazione, abbondano sui media americani per l'improvviso "restyling" di una città che era sprofondata in una spirale di degrado.

L'occasione è la conferenza internazionale dell'associazione Asia-Pacifico (Apec) che si è aperta sabato con la partecipazione di 21 leader, tra cui il presidente cinese che. Tra i risvolti più amari di questa vicenda, c'è il fatto che"made in China", una droga micidiale che la Repubblica Popolare "riserva" solo al mercato di esportazione. C'è un'altra ironia della storia che estraggo dai miei ricordi personali. Facevo il corrispondente a Pechino quando ci furono le Olimpiadi del 2008., l'occasione di consacrare il nuovo status del Paese come superpotenza global

