Rinvio per rivalutazione dell'elemento psicologico nel caso di estorsione aggravata

Il ricorso dei due imputati condannati per estorsione aggravata è stato accolto con rinvio per una rivalutazione dell'elemento psicologico. Il giudice di secondo grado aveva valorizzato l'elemento della presunta retribuzione, mai provato, o comunque quello del successivo profitto legato alla possibilità di vendere l'immobile una volta liberato.

:

SKYTG24: Assoluzione nel processo per insider trading riguardante le comunicazioni sul test sierologicoIl Tribunale di Milano ha assolto il presidente dell'ospedale San Matteo e l'Ad di Diasorin nel processo per insider trading riguardante le comunicazioni sul test sierologico per il Coronavirus.

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

INTERNAZİONALE: La radice dell’odio per i migranti nel nuovo film di Ken LoachNel suo 'The Old Oak' il regista britannico indaga le ragioni che hanno spinto molti lavoratori a diventare ostili nei confronti degli stranieri. Ma apre alla speranza che siano gli immigrati a riaccendere certe lotte, scrive Annalisa Camilli:

Fonte: Internazionale | Leggi di più »

AGİ AGENZİA ITALİA: Modifiche alle aliquote contributive e all'Irpef: aumento del reddito disponibile familiareLa nuova Irpef vista da Bankitalia: +600 euro l'anno alle famiglie Secondo l'istituto quasi tre famiglie su quattro trarrebbero benefici dalle nuove aliquote con un incremento del reddito disponibile familiare dell'1,5 per cento nel 2024 agi

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più »

SKYSPORT: I migliori acquisti di sempre in Serie A fatti a gennaioUna rassegna dei migliori acquisti di sempre in Serie A fatti a gennaio, per come hanno reso o per l'importanza dell'affare

Fonte: SkySport | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Giuseppe Conte attaccato da Davide CasaleggioDavide Casaleggio, figlio di Gianroberto Casaleggio, attacca Giuseppe Conte per la mancanza di partecipazione dal basso nel Movimento 5 Stelle.

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »