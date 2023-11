Il Napoli annuncia l'arrivo di Walter Mazzarri come nuovo allenatore

Il Napoli ha annunciato l'arrivo di Walter Mazzarri sulla panchina per rimpiazzare Rudi Garcia. Il tecnico 62enne ha firmato un contratto di sette mesi, con scadenza a giugno. Si tratta di un ritorno nella società in cui ha già allenato tra il 2009 e il 2013 vincendo una Coppa Italia e raggiungendo gli ottavi di Champions League (prima volta nella storia del club).

:

LASTAMPA: Napoli in crisi: ecco perché Garcia è al capolinea, Tudor e Mazzarri i favoritiDe Laurentiis pronto a cambiare il tecnico dopo il ko con l’Empoli. Il croato avanti nelle preferenze del presidente che ha visto la partita con accanto i frat…

Fonte: LaStampa | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: La Repubblica-Napoli in taglio basso: 'C'è Napoli-Milan, Garcia sotto esame''C'è Napoli -Milan, Garcia sotto esame'. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione napoletana de La Repubblica. Big match questa sera al 'Maradona'. Il Napoli campione d'Italia vu

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

CALCİOMERCATOİT: Walter Mazzarri e il grande annuncio: “Sono pronto” Calcio mercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più »

CORSPORT: Mazzarri, nessun contatto recente con il NapoliIn merito ad alcune indiscrezioni delle ultime ore, trapela come l'allenatore toscano non abbia avuto rapporti con De Laurentiis per un'eventuale sostituzione di Garcia

Fonte: CorSport | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Mazzarri: 'Recentemente non ho sentito nessuno del Napoli per tornare. Sono balle' Walter Mazzarri ha smentito contatti col Napoli nei giorni in cui De Laurentiis - dopo la sconfitta contro la Fiorentina - ha contattato diversi allenatori per valutare l'esonero di Rudi Garcia: 'Il N

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

CORSPORT: Napoli si gode Raspadori: la statistica esalta il nuovo bomber di GarciaL'attaccante ex Sassuolo è partito ancora una volta da titolare ed è stato decisivo per la vittoria nel derby contro la Salernitana

Fonte: CorSport | Leggi di più »