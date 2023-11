Champions League femminile: Roma pareggia 2-2 con il Bayern Monaco

Gol ed emozioni al Bayern Campus di Monaco di Baviera, dove la Roma di Alessandro Specchia ha pareggiato 2-2 in rimonta con il Bayern Monaco nella prima giornata del Gruppo C della Champions League femminile. Doppio vantaggio per le tedesche all'intervallo (gol di Damnjanovic contestato al 20' dalle giallorosse e autorete di Linari nel recupero del primo tempo), ma nella ripresa la Roma è tornata a galla con Viens (58') e ha trovato poi il pari al 91' con Giugliano. Rivivi la diretta del match.

.

:

CORSPORT: Champions League: Conegliano soffre ma espugna StoccardaLa formazione di Santarelli va sotto nel primo set poi si scuote e si impone 1-3 (25-21,19-25,20-25,18-25 ) conquistando la seconda vittoria in altrettante partite nella Pool D

Fonte: CorSport | Leggi di più »

CMDOTCOM: Il difensore inglese dell'AS Roma potrebbe tornare in campo dopo un infortunioIl difensore inglese dell'AS Roma , assente dalla sfida contro il Milan, potrebbe tornare in campo dopo aver sottoposto a terapie mediche per una tendinite al tendine rotuleo. La situazione è da monitorare e si spera che possa recuperare in tempo per le prossime partite contro Sassuolo o Bologna.

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

ROMATODAY: Dopo 33 anni si sciolgono i Prophilax, la più famosa "porno" rock band di RomaL'annuncio è stato dato sulla pagina ufficiale del gruppo musicale. Attività sospese a tempo indeterminato

Fonte: romatoday | Leggi di più »

ROMATODAY: Protesta a Roma contro l'invasione di strade e marciapiedi di bar e ristorantiCittadini di Roma ed altri provenienti da tutta Italia si ritroveranno nella Capitale per protestare contro 'l'invasione di strade e marciapiedi' di bar e ristoranti. Tutti in piazza, quindi, per ribadire la contrarietà alla proroga dei dehors, decisa con un emendamento approvato in Senato che, di fatto, ha posticipato a dicembre 2024 la fine del regime semplificato per l’occupazione di spazi pubblici da parte dei locali.

Fonte: romatoday | Leggi di più »

FATTOQUOTİDİANO: Il bluff del bando per l’emergenza casa a RomaDa quartiere popolare a residence con piscine e centro commerciale: variante dopo variante, il bluff del bando per l’emergenza casa a Roma , in grado in un colpo solo di dare un tetto a 600 famiglie e risolvere il 4% dell’emergenza abitativa a Roma .

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più »

ROMATODAY: Applicazione della legge sul testamento biologico a RomaUn'analisi dell'associazione "Luca Coscioni" rivela che l'applicazione della legge sul testamento biologico a Roma è carente e lenta, con tempi di attesa fino a 37 giorni per il primo appuntamento per il deposito della documentazione. L'indagine evidenzia anche la necessità di una burocrazia meno farraginosa e informazioni più chiare e frequenti da parte delle istituzioni.

Fonte: romatoday | Leggi di più »