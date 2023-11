Pedro Sánchez svela le carte: amnistia per i secessionisti catalani

MADRID. Fare 'di necessità virtù', farlo 'in nome della Spagna'. Per Pedro Sánchez è finito il momento dei bluff o delle palle all'indietro per temporeggiare: a quasi quattro mesi da quel 23 luglio che per avversari e diversi sondaggisti poteva sancire il suo tracollo, è invece arrivata l'ora di svelare le carte con cui si è assicurato, non senza i forti maldipancia di una parte del Paese, gli appoggi sufficienti per un nuovo incarico da premier.

E allora, alla vigilia del voto di fiducia in Parlamento al suo nuovo progetto di governo, ci sono da affrontare anche i discorsi più spinosi. A cominciare dall'amnistia che ha deciso di concedere ai secessionisti catalani, in nome “dell'interesse nazionale”, per “superare le fratture del passato' e, prima ancora, in cambio dei loro decisivi 'sì' al suo terzo mandato presidenzial

RAİNEWS: Sanchez, il leader socialista, si conferma come prossimo premier di SpagnaSpagna: una giornata di tensione in Parlamento, meno nelle strade, in attesa del voto di fiducia a Pedro Sanchez, per restare alla guida del governo. Gli avversari del Pp e di Vox lo accusano per l'accordo con gli indipendentisti catalani

CORRİERE: Formazione di un governo Pp-Psoe in SpagnaDopo aver letto la sua analisi le vorrei domandare se era impossibile formare un governo Pp-Psoe così da tenere conto dell’esito delle elezioni e, contemporaneamente, tenere unito il Paese. Non crede che questa scelta, a mio avviso irresponsabile, alimenti il consenso verso i partiti populisti?

