La 'rivoluzione' a volerla chiamare così è più che altro qualitativa. Si evince chiaramente nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico: sarà difficile pensare a una riduzione significativa dei posti occupati da tavolini e sedie anche dopo la proroga alle occupazioni Covid concessa dal governo.

E dunque si riparte dalla forma, che diventa però sostanza e prevede criteri certi per il rinnovo delle occupazioni già esistenti e per le future con un catalogo degli arredi rispolverato dal passato che diventerà dirimente per il rilascio dei permessi. L'obiettivo è molto chiaro anche se gli effetti della manovra si avranno non prima del prossimo anno. Di fatto l'amministrazione punta a riorganizzare un settore allo stato attuale confuso e disordinato se non propriamente fuori legge (basta considerare le occupazioni che hanno ecceduto non solo i limiti concessi con la pandemia ma le pur semplici disposizioni in materia di Codice della strada

:

İLPOST: Sciopero a Mondo Convenienza: licenziamenti revocati e regolamento cancellatoDopo una protesta lunga cinque mesi, i lavoratori che consegnano i mobili di Mondo Convenienza hanno ottenuto un aumento di stipendio e la cancellazione del contestato regolamento aziendale

Fonte: ilpost | Leggi di più »

İLPOST: Sciopero a Mondo Convenienza: licenziamenti revocati e regolamento cancellatoDopo 160 giorni di sciopero, venticinque lavoratori di Mondo Convenienza tornano al lavoro. La società ha revocato i licenziamenti e cancellato il contestato regolamento aziendale.

Fonte: ilpost | Leggi di più »

EUROSPORT_IT: Il Napoli annuncia l'arrivo di Walter Mazzarri come nuovo allenatoreIl Napoli ha ufficializzato l'accordo con il tecnico toscano Walter Mazzarri per rimpiazzare Rudi Garcia. Mazzarri ha già allenato il Napoli tra il 2009 e il 2013, vincendo una Coppa Italia e raggiungendo gli ottavi di Champions League.

Fonte: Eurosport_IT | Leggi di più »

VANİTYFAİRIT: Love Actually ed Elf: i classici natalizi del nuovo millennioLove Actually ed Elf, due film che raccontano di moderni cittadini trasformati dal potere del Natale, sono diventati dei classici natalizi legati alla loro epoca.

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Il presidente convoca la dirigenza per la scelta del nuovo allenatoreIl presidente ha convocato la dirigenza per capire quale sarà il fronte comune per le prossime ore, anche se la situazione appare già delineata: Tudor è il nome principale per la panchina, tutti gli altri sono dietro, da Mazzarri in poi.

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

SKYTG24: Nuovo percorso di fitness: Brooklyn FitboxingArriva dalla Spagna questo nuovo percorso di fitness che prevede l’alternanza di colpi al sacco a ritmo di musica e round di esercizi funzionali. Un allenamento che tra i suoi obiettivi ha quello di migliorare la resistenza cardiovascolare, aumentare la forza muscolare, attivare il metabolismo aiutando a bruciare calorie e favorendo la perdita di peso

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »