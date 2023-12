Il Napoli alla ricerca della strada giusta per la qualificazione alla Champions League

La strada è quella giusta, dice Walter Mazzarri. È normale che il tecnico voglia infondere un po’ di ottimismo, ma sembra che il Napoli stia vagando senza sapere dove andare, senza l’ausilio di un navigatore, che abbia imboccato un percorso pieno di buche e che la meta sia incerta.

Persa in poche settimane la speranza di difendere lo scudetto, adesso per i campioni d’Italia la priorità è la qualificazione alla prossima Champions League, non così scontata per il numero degli avversari (considerando due posti appaltati a Inter e Juve, ci sono anche Milan, Bologna, Fiorentina, Roma e Atalanta, e magari la Lazio, che aspirano alle altre due posizioni nobili), per l’attuale posizione di classifica (il Napoli è settimo, anche se le distanze sono esigue), ma soprattutto per il rendimento della squadra. Nel momento in cui si analizzano le cause di questi quattro mesi oggettivamente molto deludenti, non si può ignorare che alla base di tutto ci siano le scelte sbagliate di De Laurentiis soprattutto per quanto riguarda gli allenator





Gazzetta_it » / 🏆 20. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Importante sfida di Champions League per il Milan contro il Borussia DortmundIl Milan si prepara per la cruciale sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. La partita potrebbe cambiare la stagione dei rossoneri e la loro qualificazione agli ottavi di finale.

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Champions League: Inter vs Real Sociedad, sfida per il primo posto nel Girone DMartedì 12 dicembre allo stadio Meazza di Milano i nerazzurri di Simone Inzaghi, già certi della qualificazione agli ottavi di finale, sfidano la Real Sociedad per assicurarsi il primato nel girone e la possibilità di avere potenzialmente un sorteggio più agevole.

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Sorteggio Champions League: l'Inter affronterà l'Atletico MadridL'Inter è stata sorteggiata per gli ottavi di finale della Champions League e affronterà l'Atletico Madrid. Sarà una sfida difficile ma giocabile per i nerazzurri.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Newcastle-Milan 1-2, pagelle: Chukwueze decisivo, Maignan miracoloso. Leao a strappi, male Loftus-CheekCHAMPIONS LEAGUE - I promossi e i bocciati della sfida disputata a St. James Park.

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Inter vince 3-0 contro il Napoli al MaradonaL'Inter vince 3-0 contro il Napoli al Maradona e si riprende la testa della classifica, scavalcando la Juventus e allontanando il Milan e il Napoli.

Fonte: cmdotcom - 🏆 39. / 51 Leggi di più »

L'Inter vince 3-0 sul Napoli e torna in vetta alla classificaL'Inter vince per 3-0 sul Napoli e torna prepotentemente in vetta alla classifica a quota 35, +2 sulla Juventus. Il Napoli viene punito al termine di una partita che probabilmente è la migliore disputata in questa stagione.

Fonte: RaiNews - 🏆 46. / 50 Leggi di più »