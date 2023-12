Inter vince 3-0 contro il Napoli al Maradona

In ogni campionato c’è una partita che segna una svolta e quella del "Maradona", per l’Inter, può diventare una di queste. Tre a zero al Napoli, con tre gol che sono stati autentici capolavori ma anche con due prodezze di Sommer che hanno anticipato di qualche minuto la prima e la seconda rete nerazzurra.

Ripresa la testa della classifica, scavalcata di nuovo la Juventus, rispedito il Milan a -6 e spinto il Napoli a -11,La squadra di Mazzarri avrebbe meritato di segnare e di restare in partita fino alla fine, per lo spirito con cui ha giocato e per le occasioni che ha costruito (piccolo dato: 15 tiri a 11 per gli azzurri). Ma il "Maradona", quest’anno, non è proprio casa sua, qui ha perso quattro volte in campionato e una volta in Champions, nel campionato scorso era in testa alla classifica delle gare interne, adesso è sedicesima.- Non è stata proprio come Juventus-Inter della giornata precedente, quella pochezza, quell’avarizia, quella mancanza di coraggio non si sono mai affacciate al "Maradona





