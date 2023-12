Sorteggio Champions League: l'Inter affronterà l'Atletico Madrid

Sapevamo di pescare in un mare di squali, impossibile che abboccasse un’alborella. Infatti saranno ottavi di finale duri per noi, viaggiatori di seconda classe. Con diversi gradi di soddisfazione. L’Inter, che ha evitato Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco, i pesci grossi, può quasi sospirare davanti all’Atletico Madrid dell’amico Simeone. Più tosto, ma giocabile, l’incrocio, molto maradoniano, che aspetta il Napoli con il Barcellona.

Decisamente più alta l’asticella che dovrà superare l’involuta Lazio di Sarri: il Bayern Monaco. Dire che poteva andare molto peggio non significa che l’Inter abbia già un piede nei quarti. Inzaghi dovrà attaccare alla Pinetina l’iconica esultanza del Cholo, ex compagno di Lazio, dopo il 2-0 alla Juve del febbraio 2019: quella famosa de 'los huevos'. Per qualificarsi, l’Inter dovrà partire da lì: pareggiare l’orgogliosa furia agonistica dei pirati di Simeon





