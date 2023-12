Champions League: Inter vs Real Sociedad, sfida per il primo posto nel Girone D

Martedì 12 dicembre allo stadio Meazza di Milano i nerazzurri di Simone Inzaghi, già certi della qualificazione agli ottavi di finale, sfidano la Real Sociedad per assicurarsi il primato nel girone e la possibilità di avere potenzialmente un sorteggio più agevole. Calcio d'inizio alle ore 21. Il match è valido per la sesta giornata del Girone D. Obiettivo primo posto.

Già certa da 20 giorni della qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi contro la Real Sociedad nel solito catino di San Siro cerca una vittoria per prendersi la testa del girone ed evitare un sorteggio complicato lunedì 18 dicembre nell’urna di Nyon. Dopo 5 giornate del gruppo D la compagine milanese e quella basca hanno lo stesso numero di punti ma la compagine spagnola può vantare una miglior differenza reti che li avvantaggia in caso di arrivo a pari punti ed obbliga Lautaro e compagni a poter aggrapparsiper scavalcare la Real Sociedad in classifica e chiudere in vetta il gruppo





