Il Manchester United annuncia l'acquisizione di azioni da parte di INEOS

Il Manchester United ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo in base al quale il presidente di INEOS, Sir Jim Ratcliffe, acquisirà il 25% delle azioni di Classe B e fino al 25% delle azioni di Classe A del Manchester United e fornirà altri 300 milioni di dollari destinati a consentire futuri investimenti nell'Old Trafford.

Nella nota diramata dai Red Devils sul proprio sito ufficiale si sottolinea che 'nell’ambito della transazione, INEOS ha accettato la richiesta del Consiglio di delegare la responsabilità della gestione delle operazioni calcistiche del Club. Ciò includerà tutti gli aspetti delle operazioni e delle accademie del calcio maschile e femminile, oltre a due posti nel consiglio di amministrazione del Manchester United e nei consigli di amministrazione del Manchester United Football Club. L’ambizione comune è quella di creare un’operazione calcistica di livello mondiale basandosi sui numerosi punti di forza esistenti del Club, comprese le prestazioni di successo fuori dal campo di cui continua a godere





tuttosport » / 🏆 29. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Jannik Sinner trascina l'Italia in finale di Coppa Davis dopo 25 anni𝐁𝐚𝐭𝐭𝐮𝐭𝐢 𝐃𝐣𝐨𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜 𝐞 𝐊𝐞𝐜𝐦𝐚𝐧𝐨𝐯𝐢𝐜 𝟔-𝟑, 𝟔-𝟒 IL MATCH ➡️ … SkySport SkyTennis DavisCup Sinner Djokovic CoppaDavis2023

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

L'Italia ritorna in finale di Coppa Davis dopo 25 anniDopo 25 anni, l'Italia si qualifica per la finale di Coppa Davis sconfiggendo la Serbia di Djokovic. Sinner e Sonego portano a casa il doppio e il passaggio in finale.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Il Fatto di Domani del 25 Novembre 2023 - Il Fatto QuotidianoL’IMBARAZZO DI MELONI PER LOLLOBRIGIDA E SANTANCHÈ: LA SOLUZIONE È BRUXELLES? Dal suo Forum del turismo organizzato in un hotel di lusso, Daniela Santanchè continua a fare annunci strabilianti per l’avvenire turistico dell’Italia e sfoggiare sicurezza e disprezzo per i cronisti.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Perché proprio il 25 dicembre?Gli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

L'associazione Salvamamme chiude le porte dopo 25 anniL'associazione Salvamamme ha annunciato la sua decisione di chiudere le porte dopo 25 anni di attività. La sede attuale non è adatta ad accogliere le persone e l'associazione non può più sostenere le 1000 famiglie che ricevono cibo, le 10mila persone che ricevono vestiti e prodotti per l'igiene e le 5mila famiglie che donano. La decisione è stata presa con rassegnazione.

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Bologna-Roma 2-0, risultato e classifica: Mourinho affondaRossoblu volano al quarto posto, i giallorossi restano a 25 punti e scivolano al settimo posto

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »