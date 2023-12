L'associazione Salvamamme chiude le porte dopo 25 anni

“Siamo stanchi, con le ossa rotte, con il morale che è quello che è”. Non è tanto un appello, quanto una sorta di resa quella che, l’associazione Salvamamme, ha comunicato. Perché dopo 25 anni “se ne va e diventa una cosa diversa da quello che è stata”.

Cosa significa che diventerà qualcos’altro? Vuol dire che dovrà “chiudere le porte a 1000 famiglie che prendono il cibo, a 10mila persone fragili che ricevono vestiti, prodotti per l’igiene e scarpe, alle 5mila famiglie che donano con entusiasmo ed affetto ciò che non mettono più ai loro figli”. Il sentimento che prevale non è quello della rabbia, ma della rassegnazione. “Siamo in una sede che è un magazzino, non adatta a far entrare la gente, anche se per questo siamo grati perché se non ce la dava Croce Rossa, gratis, eravamo già in mezzo alla strada” si legge nella lettera pubblicata per annunciare la propria decisione che è quella “dopo le feste” di “mettere un punto





romatoday » / 🏆 5. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Oggi il funerale di Giulia Cecchettin a Padova, attese 10mila personeGiuliaCecchettin, oggi il funerale: attese 10mila persone alle esequie. Dopo la funzione religiosa a Padova, una seconda cerimonia a Saonara prima della sepoltura della 22enne uccisa a coltellate dall'ex.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Starlink di Elon Musk: una costellazione di satelliti per fornire servizi internet dallo spazioStarlink di Elon Musk è una costellazione di satelliti che mira a fornire servizi internet dallo spazio anche alle aree più remote della Terra. Con oltre 5mila satelliti in orbita, il progetto di Musk sta diventando una realtà.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Stalking: un problema diffuso in ItaliaOgni anno, in Italia, sono oltre 10mila le donne che denunciano molestie e atti persecutori. Lo stalking è un reato disciplinato dall’ordinamento penale italiano.

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Emergenza acqua “avvelenata” nel paese dei vip. Chiesti investimenti per uscire dalla crisiDa quasi un anno e mezzo gli 11mila abitanti della cittadina alle porte di Roma vivono senza poter utilizzare l'acqua che sgorga dai...

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Henry Kissinger, il diplomatico che ha segnato la storiaHenry Kissinger, lo studioso diventato diplomatico che aprì le porte degli Stati Uniti alla Cina e ricostruì i rapporti di potere americani con l’Unione Sovietica al culmine della Guerra Fredda, è scomparso dopo un secolo di vita. Le sue azioni dirompenti nel mondo gli portano oggi gli omaggi dei più importanti politici per la capacità dimostrata di rimodellare la democrazia.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Come vestirsi a dicembre secondo gli Editor di Vogue: 10 consigli per affrontare l'attesa delle feste con stileDicembre è alle porte, il che significa che è arrivato il momento di tirare fuori dagli armadi – oltre alle decorazioni natalizie e un taccuino su cui scrivere i buoni propositi per l'anno nuovo – anche i cappotti e le giacche più pesanti, i maglioni a collo alto, i guanti, le sciarpe e gli stivali più caldi. Solitamente dicembre coincide con quel periodo dell'anno in cui facciamo i conti con ciò che è successo durante gli undici mesi precedenti, tra traguardi, fallimenti, esperienze e lezioni imparate. Ma, prima dell'arrivo delle feste e della nostalgia di fine anno, ci sono ancora giorni in ufficio, cene di lavoro, appuntamenti di shopping con gli amici e altre numerose occasioni in cui rispondere alla domanda “Cosa mi metto?” non è così facile, soprattutto a causa delle temperature basse che spesso ci costringono a mettere in secondo piano il look

Fonte: vogue_italia - 🏆 17. / 68 Leggi di più »