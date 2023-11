Un leggendario Jannik Sinner trascina l'Italia in finale di Coppa Davis dopo 25 anni, eliminando la Serbia di Novak Djokovic. Sotto 1-0 dopo il ko di Musetti con Kecmanovic, gli azzurri ribaltano il tie trascinati dall'altoatesino che prima batte il n. 1 al mondo in singolare (annullando 3 match point) e poi conquista il doppio insieme a Sonego. Domenica alle 16 la finale con l'Australia, in diretta su Sinner .

Il tie, infatti, era iniziato per l'Italia con la sconfitta in rimonta di Musetti contro Kecmanovic. Poi, però, è entrato in scena l'altoatesino con due partite monumentali. Prima ha battuto Djokovic in singolare (annullando tre match point consecutivi da 0-40 nel terzo set), poi ha regolato la coppia Djokovic/Kecmanovic in doppio insieme a uno straordinario Lorenzo Sonego. L'Italia ritrova così una finale che mancava dal 1998, quando gli azzurri affrontarono la Svezia a Milan





