L'Italia ritorna in finale di Coppa Davis dopo 25 anni

Esultiamo: dopo 25 anni l’Italia ritorna in finale di Coppa Davis, a Malaga anche la Serbia di Djokovic si è dovuta inchinare agli azzurri.

E’ l’Italia di Sinner: è lui che l’ha presa in mano, portando come contro l’Olanda due punti in questa magnifica giornata di Malaga, iniziata male con la sconfitta di un Musetti fuori condizione e dolorante da inizio secondo set alla gamba sinistra - ma perché schierarlo, allora? - contro il numero 2 della Serbia, Miomir Kecmanovic, ma finita in gloria con la qualificazione per la finale di Coppa Davis, l’ottava della nostra storia. Italia-Serbia: Sinner e Sonego portano a casa il doppio e il passaggio in finale Domani ci tocca l’Australia, ed è la quarta volta in una finale di Coppa. Le altre tre le hanno vinte tutte loro: ma era un’altra Australia, farcita di campion





Sinner e Sonego da impazzire, Italia in semifinale di Coppa Davis!La nazionale azzurra supera a Malaga gli olandesi nei quarti di finale e strappa il pass per la top 4: attesa per l'avversaria tra Serbia e Gran Bretagna

Sinner Musetti, Sonego, Arnaldi e Bolelli sfidano l’Olanda in Coppa DavisGuidati da Sinner Musetti, Sonego, Arnaldi e Bolelli sfidano l’Olanda in caccia di un posto nella semifinale di Coppa Davis. Con loro e capitan Volandri, il tifo di Matteo Berrettini

Sinner per l'impresa Triplete mai riuscita: Parigi, Atp Finals, Coppa DavisDopo il successo a Vienna, punta a Parigi-Bercy e Torino: dal 2000 a oggi, solo in quattro hanno centrato l’accoppiata. Poi focus sulla Davis

Sinner: 'Ora Nitto ATP Finals e Coppa Davis: ci vediamo a Torino'Il talento altoatesino si è ritirato dal Masters 1000 di Parigi-Bercy per salvaguardare i prossimi importanti impegni

Coppa Davis, Italia da favola: Serbia ribaltata, ora in finale con l'AustraliaStrepitosi gli azzurri che ribaltano la sconfitta di Musetti: prima Sinner schianta Djokovic, poi con Sonego completano l'opera nel doppio. Domani la finalissima contro l'Australia

Delirio Sinner al Pala Alpitour: Sinner batte Djokovic in tre setJannik Sinner batte il numero uno al mondo Djokovic in tre set, al termine di una grandissima sfida. Il primo storico trionfo per Sinner contro il numero uno del ranking Atp.

