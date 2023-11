Delirio Sinner al Pala Alpitour: Sinner batte Djokovic in tre set

TORINO - Delirio Sinner al Pala Alpitour: l'altoatesino batte il numero uno al mondo Djokovic in tre set, al termine di una grandissima sfida. Jannik vince il primo set 7-5, rubando il turno di battuta al rivale nell'undicesimo game (da 40-0 per Nole). Il secondo set è del serbo che alza il livello del suo tennis (semmai si fosse abbassato...) e al tiebreak si impone 7-5.

Il terzo set è un botta e risposta, scambi di altissimo livello, con Sinner che si porta sul 4-2 alla prima occasione di break. Immediato il pareggio di Djokovic, mai veramente domo. Il set si prolunga fino al tiebreak, entrando nella quarta ora di gioco. Nel tredicesimo (e ultimo) game, è Sinner show a Torino: un tiebreak dominato dall'inizio alla fine, in cui concede soltanto due punti a Nole e ottiene una grandissima vittoria. 7-5, 6-7 (5), 7-6 (2) è il punteggio finale del primo storico trionfo per Sinner contro il numero uno del ranking At

:

LEGGOİT: Sinner, esordio show alle Atp Finals: la borsa griffata Gucci non sfugge ai fan FOTOJannik Sinner ha giocato a Torino nell' ATP Finals, dove è uscito vittorioso....

Fonte: leggoit | Leggi di più »

SKYTG24: Tennis Atp Finals: impresa Sinner a Torino, batte Djokovic in tre setI titoli di Sky TG24 del 14 novembre, edizione delle 19:00

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

CORSPORT: Medvedev-Rublev e Alcaraz-Zverev, orario e dove vedere in tv le sfide delle Nitto ATP FinalsDopo gli esordi vincenti di Sinner e Djokovic ecco gli altri due big match in programma

Fonte: CorSport | Leggi di più »

TUTTOSPORT: Sinner-Djokovic, quando giocano: data e orario delle Nitto ATP FinalsL'altoatesino, dopo il successo all'esordio contro Tsitsipas, si prepara ad affrontare la leggenda serba nella seconda sfida

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Djokovic si prepara a Sinner, 'gioca il suo miglior tennis'Serbo chiuderà l'anno da n.1: 'E' straordinario' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

CORRİERE: Sinner-Djokovic in diretta il match dell’Atp finals di Torino Live 7-5Con una vittoria in due set contro il campione serbo l’azzurro si qualificherebbe per le semifinali. Negli altri casi dovrebbe aspettare l’ultimo turno contro Rune

Fonte: Corriere | Leggi di più »