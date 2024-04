Giovanni Manna: un ottimo profilo per il Napoli

Giovanni Manna è un ottimo professionista, ha esperienza, è molto competente e dinamico, sarebbe un ottimo profilo per il Napoli . Del resto il club in passato ha puntato su Giuntoli , allora dirigente emergente, veniva dal Carpi ma aveva qualità importanti che De Laurentiis aveva intravisto. Parla così l'agente Fifa:"Tra i giovani Giovanni Manna è uno dei più preparati che si è formato nelle serie inferiori ed ha acquisito un respiro internazionale.

Non è una sola scelta a determinare il successo o l'insuccesso di una stagione. Giuntoli convinse De Laurentiis a prendere Osimhen in periodo Covid, è un direttore sportivo d'esperienza, sa individuare i talenti, per i quali ha un occhio particolare. Aver portato Osimhen al Napoli è uno dei meriti di Giuntoli. Ad oggi non saprei dire dove andrà Osimhen, ha un ingaggio ed una clausola che possono essere accostate solo da grandissimi club. In Francia o in Inghilterra

