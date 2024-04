Giovanni Manna vicino al Napoli

Giovanni Manna è a un passo dal Napoli: c’è un contratto di cinque anni che va semplicemente firmato e depositato, facendo decadere quello che lo lega alla Juve fino al 2025. Un mezzo ritorno a casa per lui che ha origini cilentane, che arriva da un club che ha voglia di ripartire da un nuovo assetto sportivo dopo una stagione piuttosto negativa.

La scelta di De Laurentiis ripercorre i principi utilizzati nell’estate del 2015, quando scelse l’emergente Giuntoli dalla Serie B, subito dopo la promozione in A del Carpi, e in precedenza con Bigon, nel 2009, dopo l’ottima esperienza alla Reggina. Stavolta la scelta ricade su un dirigente giovane ma che ha fatto anche esperienza fuori dall’Italia e in un top club come la Juve, mostrando competenze gestionali di primo livello in qualsiasi circostanza. L’attuale braccio operativo di Giuntoli alla Juve è un classe 198

