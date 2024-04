Giovanni Manna, il futuro dirigente del Napoli, già all'opera da lontano

📆 04/04/2024 08:57:00

📰 CorSport ⏱ Reading Time:

22 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 29%

Publisher: 51%

Sport Notizia

Giovanni Manna ha trascorso a Torino, come da copione, le prime ore da futuro dirigente del Napoli secondo l’incoronazione delle indiscrezioni: la sua nomina a futuro direttore dell’area sportiva diventerà ufficiale quando comincerà a fare veramente caldo, alla fine del campionato , e così martedì ha assistito all’Allianz al primo atto della semifinale di Coppa Italia, Juventus-Lazio, e ieri s’è occupato dei propri affari. O degli affari suoi, come vi pare. Come se il Napoli non esistesse, Osimhen non fosse un centravanti con la clausola da 130 milioni e la valigia, Kvaratskhelia un eroe georgiano che si prepara all’Europeo e a trattare il rinnovo del contratto, Zielinski un calciatore dell’Inter, Calzona il ct della Slovacchia dal 27 maggio in poi e la squadra un cantiere aperto. E invece, beh, sono tutte cose reali: e Manna è già all’opera da lontano. In smart working

Giovanni Manna, Napoli, Dirigente, Calcio, Coppa Italia