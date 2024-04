Leonardo fissa nuovi target di riduzione delle emissioni

Leonardo ha fissato nuovi target di riduzione delle emissioni rafforzando gli obiettivi di decarbonizzazione in linea con il Piano Industriale presentato il 12 marzo 2024. Lo rende noto lo stesso gruppo precisando che i nuovi obiettivi sono stati approvati dalla Science Base Target initiative, organizzazione internazionale che supporta le aziende e le istituzioni finanziarie nel fissare obiettivi di riduzione delle emissioni science-based ed in linea con l'Accordo di Parigi.

I target includono la riduzione del 53% delle emissioni dirette e indirette legate alle sue operation e al consumo di energia entro il 2030 (rispetto al 2020). Inoltre, il 58% dei fornitori, in termini di emissioni, sarà coinvolto per sviluppare e fissare un obiettivo di decarbonizzazione science-based entro il 2028. Il 52% delle emissioni di CO2e/ora equivalente di volo sarà poi abbattuto entro il 2030 (rispetto al 2020

