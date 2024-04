Scambio clamoroso tra Napoli e Juventus: Manna diventa il direttore sportivo del Napoli

L'asse di mercato tra Napoli e Juventus si infiamma, almeno per quanto riguarda i dirigenti. Si profila, infatti, un clamoroso 'scambio'. Aurelio De Laurentiis è pronto ad affidare la ricostruzione della squadra a Giovanni Manna, classe 1988, campano di Valle della Lucania, braccio destro di Giuntoli - uno degli artefici dello scudetto azzurro - alla Juventus.

Allegri a rischio esonero? Quanto costa alla Juventus e chi può sostituirlo Manna ha fatto bene con la Next Gen bianconera individuando talenti di livello e questa dote piace molto ad Aurelio De Laurentiis. Manna è l'attuale diesse della Juve ed è stato nominato quest'estate prima che si sbloccasse la complicata trattativa Giuntoli. Ora toccherà a lui fare il percorso inverso. L'ufficialità arriverà soltanto a fine stagione, ma sarà Manna il direttore sportivo del Napoli. Avrà la responsabilità dell'area tecnica e lavorerà proprio con De Laurentiis alla costruzione del nuovo progetto azzurr

