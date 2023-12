Decine di miliziani di Hamas si arrendono alle forze israeliane nella Striscia di Gaza

Decine di miliziani di Hamas si sarebbero arresi alle forze di difesa israeliane (Idf) nel nord della Striscia di Gaza. Lo riportano i media israeliani. Secondo Ynet dall'enclave sono arrivate foto di numerosi miliziani nudi e costretti a restare accanto ai soldati dell'Idf che li sorvegliano. Le foto sono state scattate negli ultimi giorni e molti dei miliziani arrestati si sarebbero consegnati spontaneamente ai militari israeliani.

I ribelli sciiti Houthi prenderanno di mira tutte le navi nel Mar Rosso dirette in Israele, se la Striscia 'non riceverà il cibo e le medicine necessarie'. Intanto la guerra tra Israele e Hamas sta avendo un impatto catastrofico sulla salute nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il capo dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus





MediasetTgcom24 » / 🏆 3. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Attacco Israele su scuola rifugio per profughi nel nord della Striscia, decine di vittimeIsraele, raid nel sud di Gaza. '26 morti, molti bambini' Adnkronos

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Il ministro della Difesa israeliano afferma che Hamas non ha più il controllo della StrisciaIl ministro della Difesa israeliano afferma che Hamas non ha più il controllo della Striscia. Guterres dell'Onu è profondamente turbato dalla situazione a Gaza e chiede un cessate il fuoco umanitario immediato. Il ministro degli Esteri israeliano critica Guterres per la mancanza di promozione del processo di pace nella regione.

Fonte: ilfoglio_it - 🏆 30. / 55 Leggi di più »

Racket e affari segreti: così la mafia di Hamas sfruttava la StrisciaUn’analisi dei dati sull’economia di Gaza mostra i movimenti di denaro, con la nascita di un’oligarchia di terroristi sempre più ricca. Il blocco imposto da Israele sullo sfondo

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Dune dove c’erano case, lungo le strade della Striscia: «Così staniamo Hamas»I soldati sono ormai ovunque e indicano da vicino gli obiettivi da colpire. Nella devastazione resistono i segni di chi viveva qui: un chiosco per le bibite, un’altalena blu.

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Accordo imminente per congelare la guerra nella Striscia di GazaSi prevede che un accordo per congelare la guerra nella Striscia di Gaza e consentire uno scambio di prigionieri e l'ingresso di aiuti umanitari sia raggiunto a breve. Sia Israele che Hamas hanno segnalato progressi nelle trattative, con il leader politico di Hamas che afferma che l'accordo è solo una questione di ore. Il presidente americano Joe Biden ha anche espresso ottimismo sull'imminente accordo.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Assedio dell'ospedale al Shifa nella Striscia di GazaL'assedio dell'ospedale al Shifa, il più grande della Striscia di Gaza, da parte dell'esercito israeliano è una delle questioni più discusse e controverse dall'inizio della guerra, dal punto di vista militare, umanitario e del diritto internazionale.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »