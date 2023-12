Artiglieria Israeliana spara dalla Striscia, Guterres determinato

Artiglieria Israeliana spara dall'interno della Striscia, prima volta da inizio operazione di terra. Guterres:"Onu paralizzata, ma non mi arrenderò". La previsione di fonti israeliane:"Duri scontri a Gaza per altri due mesi". Qatar in pressing per una nuova tregua





Adnkronos » / 🏆 8. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Annuncio di una nuova fase della guerra nella Striscia di GazaL'annuncio di una nuova fase della guerra nella Striscia di Gaza arriva con un volantino nel Sud della Striscia. Telefonia e Internet collassano a causa dei bombardamenti e della mancanza di carburante. Centinaia di migliaia di sfollati cercano disperatamente un tetto.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

La parola “genocidio” utilizzata per descrivere la guerra nella Striscia di GazaLa parola “genocidio” è stata utilizzata per descrivere la guerra nella Striscia di Gaza tra Israele e Hamas, in cui sono stati uccisi più di 11 mila palestinesi. Alcuni funzionari israeliani hanno parlato di “genocidio”, ma ci sono opinioni contrastanti su questa definizione.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Bombardamento di scuole nella Striscia di GazaIn meno di 24 ore, due scuole gestite dall'UNRWA sono state bombardate nella Striscia di Gaza. Sabato, un bombardamento ha colpito la scuola al Fakhura, uccidendo diverse persone. L'esercito israeliano sta indagando sull'incidente.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Assedio dell'ospedale al Shifa nella Striscia di GazaL'assedio dell'ospedale al Shifa, il più grande della Striscia di Gaza, da parte dell'esercito israeliano è una delle questioni più discusse e controverse dall'inizio della guerra, dal punto di vista militare, umanitario e del diritto internazionale.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Accordo imminente per congelare la guerra nella Striscia di GazaSi prevede che un accordo per congelare la guerra nella Striscia di Gaza e consentire uno scambio di prigionieri e l'ingresso di aiuti umanitari sia raggiunto a breve. Sia Israele che Hamas hanno segnalato progressi nelle trattative, con il leader politico di Hamas che afferma che l'accordo è solo una questione di ore. Il presidente americano Joe Biden ha anche espresso ottimismo sull'imminente accordo.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

L’esercito israeliano circonda Khan Yunis, nel sud della Striscia di GazaIl 6 dicembre l’esercito israeliano sta circondando la città di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, dove sono in corso alcuni dei combattimenti più intensi dall’inizio della guerra contro Hamas. Leggi

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »