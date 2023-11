Assedio dell'ospedale al Shifa nella Striscia di Gaza

L'assedio dell'ospedale al Shifa, il più grande della Striscia di Gaza, da parte dell'esercito israeliano è una delle questioni più discusse e controverse dall'inizio della guerra, dal punto di vista militare, umanitario e del diritto internazionale.

Attaccare militarmente un ospedale pieno di civili è un'operazione che per il diritto internazionale configura nella quasi totalità dei casi un crimine di guerra: ma Israele l'ha giustificata come necessaria per raggiungere il presunto principale centro di comando di Hamas, che a suo dire si troverebbe in tunnel sotterranei scavati proprio sotto all'ospedale. Finora, però, le prove presentate a sostegno di questa tesi sono state poche e in gran parte giudicate insufficienti. Nell'ospedale ci sono ancora centinaia di pazienti a corto di cure e civili che cercano riparo dai bombardamenti, su cui l'azione militare dell'esercito sta avendo conseguenze devastant





