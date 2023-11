Accordo imminente per congelare la guerra nella Striscia di Gaza

Questione di ore. Si farà l'accordo per congelare di qualche giorno la guerra nella Striscia di Gaza e consentire uno scambio di prigionieri e l'ingresso di aiuti umanitari per la popolazione civile. Da Israele e da Hamas arrivano segnali positivi, che già nei giorni scorsi era stato il presidente americano Joe Biden a lanciare.

L’accordo è solo “una questione di ore”, dice in mattinata il leader politico di Hamas Ismail Haniyeh, che vive in Qatar, mediatore principale nelle trattative a cui spetterà l’onere di annunciarne il contenuto. “Non sono mai stati così vicini”, afferma poi il ministero degli Esteri qatarino, assicurando che i negoziati sono in fase finale. “Abbiamo fatto progressi, spero che ci siano presto buone notizie”, dichiara quindi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Chiude il cerchio lo stesso Biden: "Siamo molto vicini". Israele riunisce in serie a un'ora di distanza il gabinetto di guerra, poi il gabinetto di sicurezza, quindi l'intero govern





