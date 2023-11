Il ministro della Difesa israeliano afferma che Hamas non ha più il controllo della Striscia

Secondo il ministro della Difesa israeliano Hamas non ha più il controllo della Striscia. Dopo la preoccupazione di Onu e Oms, Biden chiede che gli ospedali siano protetti Il rullo del Foglio: tutto quello che è utile sapere – e niente di più – per capire cosa succede dopo l'attacco di Hamas a IsraeleGuterres: "profondamente turbato dall'orribile situazione" a Gaza.

Per Israele "non merita di essere il capo dell'Onu" Il portavoce del segretario generale dell'Onu, Stephane Dujarric, ha riferito che Guterres è "profondamente turbato dall'o". "In nome dell'umanità, il segretario generale chiede un cessate il fuoco umanitario immediato", ha aggiunto il portavoce. Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen, in una conferenza stampa a Ginevra, ha detto a questo proposito che "Guterres non promuove alcun processo di pace nella regione", ha detto, facendo alcune insinuazioni sulla sua vicinanza all'Ira

İLMESSAGGEROİT: Israele prende il parlamento di Gaza, «Hamas faccia evacuare gli ospedali»di Mauro Evangelisti Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, uno dei falchi del...

LASTAMPA: Scontro in aula tra il pm e la difesa di Alessia PifferiIl pubblico ministero Francesco De Tommasi e la difesa di Alessia Pifferi si scontrano in aula durante il processo per l'omicidio della figlia Diana. Il pm accusa le psicologhe del carcere di San Vittore di manipolare Pifferi.

HUFFPOSTITALİA: Hamas non controlla più Gaza, l'Idf ha preso il ParlamentoLo scontro tra miliziani e esercito israeliano è totale

AGENZİA_ANSA: Piano di Hamas per attacchi in IsraeleIl piano di Hamas prevedeva una serie di attacchi in Israele per provocare una reazione violenta e scatenare una guerra regionale. Il Washington Post rivela i dettagli del piano basandosi su prove analizzate da dirigenti dell'intelligence.

AGENZİA_ANSA: Una bimba americana fra gli ostaggi di Hamas a GazaGUERRA IN MEDIO ORIENTE | Ostaggio di Hamas nei tunnel di Gaza a tre anni e senza genitori, uccisi dagli stessi terroristi. La vicenda è emersa in una telefonata tra Joe Biden e l'Emiro del Qatar sceicco Tamim bin Hamad al-Thani ANSA

İLGİORNALE: Guerra Israele-Hamas, truppe delle Idf nel parlamento di Gaza CityLa guerra tra Israele e Hamas è giunta al 39esimo giorno. Il portavoce militare ha fatto sapere che, tra aviazione e truppe di terra, le Idf hanno effettuato '4.300 attacchi. ➡️

