Contestata la legge Scelba sull'apologia del fascismo per il saluto romano

Per il saluto romano va contestata la legge Scelba sull'apologia del fascismo e in particolare l'articolo 5. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza con cui hanno disposto un nuovo processo di Appello nei confronti di otto militanti di estrema destra che avevano compiuto il saluto romano nel corso della commemorazione di Sergio Ramelli a Milano il 29 aprile 2016.

Gli imputati erano stati assolti in primo grado nel 2020 per l'insussistenza dell'elemento soggettivo e poi condannati nel 2022. Una volta arrivato il fascicolo in Cassazione i giudici della prima sezione penale hanno investito della questione le Sezioni Unite. "La 'chiamata del presente' o 'saluto romano' è un rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista e per i giudici è idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista" si legge nella motivazione provvisori





